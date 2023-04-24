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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وتطبيق Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:26:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وتطبيق Windscribe!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز القيود الجغرافية للوصول إلى أي موقع ويب أو خدمة بث تريدها. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتصفح والتدفق السلس.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر تطبيق Windscribe طبقة إضافية من الأمان لنشاطك عبر الإنترنت من خلال تقنية التشفير المتقدمة. قم بحماية معلوماتك الشخصية وسجل التصفح من أعين المتطفلين بنقرة زر واحدة.



ومع كل من مسرع isharkVPN وتطبيق Windscribe ، يمكنك الاستمتاع بهذه المزايا على أجهزة متعددة ، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر والهاتف والجهاز اللوحي.



لا تقبل بطء الإنترنت والوصول المحدود إلى المحتوى عبر الإنترنت. قم بالترقية إلى isharkVPN Accelerator وتطبيق Windscribe اليوم واستمتع بالحرية والأمان اللذين تستحقهما.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل التطبيق ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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