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عزز تجربة البث الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe Apple TV

ishark blog article

2023-04-24 03:26:36

إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في تحسين تجربة البث لديك ، فقد حان الوقت للترقية إلى مسرع isharkVPN و Windscribe Apple TV.



مع مسرع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة سترتقي بالبث إلى المستوى التالي. سواء كنت تشاهد فيلمًا عالي الدقة أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت ، فلن تقلق أبدًا بشأن التأخير أو التخزين المؤقت مرة أخرى.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا ميزات خصوصية وأمان من الدرجة الأولى للحفاظ على نشاطك على الإنترنت آمنًا ومجهول الهوية. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة وهويتك محمية.



وعندما يتعلق الأمر بالبث على Apple TV الخاص بك ، فإن Windscribe هو الرفيق المثالي. مع تطبيق Windscribe المخصص لجهاز Apple TV ، يمكنك الوصول بسهولة إلى المحتوى المقيد جغرافيًا والاستمتاع بالتدفق السلس دون أي انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Windscribe نطاقًا تردديًا غير محدود ومجموعة واسعة من مواقع الخوادم للاختيار من بينها ، حتى تتمكن من الاستمتاع بتدفق سريع للغاية بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



فلماذا تنتظر؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN و Windscribe Apple TV اليوم واستمتع بتجربة البث المطلقة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل الدخول إلى Apple TV والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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