التدوين > قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Windscribe - قم بإنشاء حساب الآن!

قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Windscribe - قم بإنشاء حساب الآن!

ishark blog article

2023-04-24 03:27:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN وإنشاء حساب Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة أثناء تصفح الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير أثناء بث مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب عبر الإنترنت. بغض النظر عن مكان وجودك في العالم ، ستوفر لك isharkVPN اتصالاً مستقرًا وموثوقًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لضمان سلامتك وخصوصيتك على الإنترنت. مع تشفير 256 بت ، ستبقى معلوماتك الشخصية ومحفوظات التصفح الخاصة بك آمنة ومحمية من أعين المتطفلين.



ومع إنشاء حساب Windscribe ، يمكنك الاستمتاع بوصول غير مقيد إلى مواقع الويب والتطبيقات التي قد تكون محظورة في بلدك أو منطقتك. قل وداعًا للرقابة واستمتع بحرية تصفح الإنترنت دون قيود.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN وأنشئ حساب Windscribe اليوم وجرب الإنترنت كما لم يحدث من قبل. استمتع بسرعات فائقة وأمان لا مثيل له ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إنشاء حساب ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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