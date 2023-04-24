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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 03:28:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وحساب Windscribe المجاني ، وهما أداتان قويتان لتحسين تجربتك على الإنترنت.



تم تصميم مسرع IsharkVPN لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح لك بتجاوز الاختناق والاستمتاع بتصفح الويب والتدفق والتنزيل بشكل أسرع. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون.



ولكن ماذا عن الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه حساب Windscribe المجاني. تتيح لك أداة VPN هذه الاختيار من بين الخوادم في أكثر من 60 دولة ، وإلغاء تأمين الوصول إلى مواقع الويب والخدمات التي قد تكون محظورة في منطقتك. مع 10 غيغابايت من البيانات الشهرية المجانية ، يمكنك البث والتنزيل والتصفح إلى محتوى قلبك.



يوفر مسرع isharkVPN وحساب Windscribe المجاني حلاً قويًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربته عبر الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت والوصول المقيد والأمان المخترق. جرب هذه الأدوات اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل حساب مجاني ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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