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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe Firewall

ishark blog article

2023-04-24 03:28:11

هل تبحث عن أقصى درجات الحماية والسرعة عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وجدار الحماية Windscribe.



مسرع isharkVPN هو الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تعزيز سرعته وأدائه على الإنترنت. بفضل التكنولوجيا المتطورة ، يمكن لمسرع isharkVPN تسريع اتصالك بالإنترنت بنسبة تصل إلى 300٪. سواء كنت لاعبًا أو لاعب بث مباشر أو مجرد شخص يحب تصفح الويب ، يمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



وعندما يتعلق الأمر بالأمان ، لا يمكنك التغلب على جدار الحماية Windscribe. يوفر جدار الحماية القوي هذا حماية قوية ضد المتسللين والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. مع جدار الحماية Windscribe ، يمكنك الاستمتاع براحة البال الحقيقية مع العلم أن هويتك وبياناتك على الإنترنت آمنة ومأمونة.



يوفر مسرع isharkVPN وجدار الحماية Windscribe معًا سرعة لا تضاهى على الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ اشترك اليوم واختبر أقصى درجات الأداء والأمان عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل جدار الحماية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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