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أطلق العنان لسرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN: مقارنة بين Windscribe Free مقابل المدفوع

ishark blog article

2023-04-24 03:28:33

هل سئمت من المعاناة المستمرة لسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد إلى مواقع ومحتويات معينة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windscribe ، المزود الرائد لخدمات VPN في السوق.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمسرع isharkVPN في قدرته على تسريع اتصالك بالإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير عند بث برامجك المفضلة أو لعب الألعاب عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ستنقل بتجربة التصفح الخاصة بك إلى المستوى التالي.



من ناحية أخرى ، تقدم Windscribe نسخة مجانية ومدفوعة من خدمة VPN الخاصة بها. بينما يوفر الإصدار المجاني ميزات أمان أساسية ، فإن الإصدار المدفوع يقدم مزايا إضافية مثل الاستخدام غير المحدود للبيانات ، والوصول إلى المزيد من الخوادم ، والقدرة على تجاوز القيود الجغرافية.



ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط - جرب كلتا الخدمتين بنفسك واعرف أيهما يناسب احتياجاتك. مع مسرع isharkVPN و Windscribe ، يمكنك أن تشعر براحة البال مع العلم أن نشاطك على الإنترنت آمن وأن سرعات الإنترنت لديك سريعة للغاية. لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد يعيقك - ابدأ مع مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاشتراك مجانًا مقابل الدفع ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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