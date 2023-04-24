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أطلق العنان لقوة الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe OpenVPN

ishark blog article

2023-04-24 03:29:40

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مختلف المواقع والمحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe OpenVPN.



باستخدام تقنية التسريع المتقدمة من isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وإلغاء حظر المواقع والمحتوى الذي لم يكن متاحًا لك من قبل. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة تصفح الويب ودفق برامجك المفضلة وتنزيل الملفات الكبيرة دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



ومع OpenVPN من Windscribe ، يمكنك أن تطمئن إلى معرفة أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخصوصية تمامًا. OpenVPN هو المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر ببروتوكولات VPN ، وتنفيذ Windscribe هو الأفضل. هذا يعني أن نشاطك عبر الإنترنت مشفر وآمن من أعين المتطفلين ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص اعتراض بياناتك.



لكن هذا ليس كل شيء. باستخدام مسرع isharkVPN و Windscribe OpenVPN ، يمكنك أيضًا تجاوز الرقابة الحكومية والوصول إلى المحتوى المحظور في بلدك. يتضمن ذلك خدمات البث الشهيرة مثل Netflix و Hulu و Amazon Prime Video ، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Twitter و Instagram.



فما تنتظرون؟ قم بالتسجيل في مسرع isharkVPN و Windscribe OpenVPN اليوم واستمتع بأقصى درجات الأمان والحرية على الإنترنت. قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد ، ومرحبًا بإنترنت أكثر أمانًا وأسرع وانفتاحًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك windscribe openvpn ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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