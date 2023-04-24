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التدوين > احصل على Ultimate Internet Speed Boost مع isharkVPN Accelerator و Windscribe Premium

احصل على Ultimate Internet Speed Boost مع isharkVPN Accelerator و Windscribe Premium

ishark blog article

2023-04-24 03:29:48
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN و Windscribe Premium.

تسريع iSharkVPN هو تقنية متطورة تزيد من سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 300٪ ، مما يجعلها مثالية للبث المباشر أو اللعب أو تنزيل الملفات الكبيرة. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة ، توفر iSharkVPN اتصالاً آمنًا وموثوقًا يسمح لك بالوصول إلى أي محتوى تريده ، في أي مكان وفي أي وقت تريده.

لكن ماذا عن الخصوصية والأمان؟ وهنا يأتي دور Windscribe Premium. Windscribe هي شبكة افتراضية خاصة قوية تقوم بتشفير نشاطك على الإنترنت ، وتحمي بياناتك الحساسة من أعين المتطفلين. مع Windscribe ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة عندما تتصل بالإنترنت.

يوفر مسرّع iSharkVPN و Windscribe بريميوم معًا أفضل تجربة عبر الإنترنت. بفضل السرعات الفائقة والحماية التي لا تضاهى ، يمكنك التصفح والبث والتنزيل دون قيود. أفضل ما في الأمر هو أن كلا من iSharkVPN و Windscribe يقدمان نسخة تجريبية مجانية ، لذا يمكنك المحاولة قبل الشراء ومعرفة مدى قدرتهما على تحسين تجربتك على الإنترنت.

لا تقبل السرعات البطيئة والوصول المحدود. قم بالترقية إلى مسرّع iSharkVPN و Windscribe Premium اليوم واستمتع بحرية الإنترنت المطلقة.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل الاشتراك المميز ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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