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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN و Windscribe Safe

ishark blog article

2023-04-24 03:30:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة بنقرة زر واحدة. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتزويدك بأفضل تجربة ممكنة ، سواء كنت تتصفح الويب أو تقوم ببث المحتوى عبر الإنترنت.



لكن ماذا عن السلامة والأمن؟ وهنا يأتي دور Windscribe. Windscribe هي شبكة افتراضية خاصة ذات تصنيف عالي توفر ميزات أمان وخصوصية رائدة في الصناعة للحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



يوفر مسرع isharkVPN و Windscribe معًا الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تحسين سرعات الإنترنت مع الحفاظ على أمان معلوماته الشخصية. من خلال برنامجنا سهل الاستخدام ودعم العملاء المتميز ، لن تجد خيارًا أفضل لاحتياجاتك عبر الإنترنت.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم واختبر أفضل ما في العالمين - السرعة والأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التسجيل الآمن والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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