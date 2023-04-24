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التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe Speed

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe Speed

ishark blog article

2023-04-24 03:30:32
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN و Windscribe.

يقدم iSharkVPN ميزة تسريع تعزز سرعة اتصال VPN الخاص بك. وهذا يعني سرعة التصفح والتدفق والتنزيل دون المساس بأمنك على الإنترنت. من خلال خوادم في أكثر من 180 دولة ، يتيح لك iSharkVPN تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم.

وبالمثل ، تضمن تقنية تعزيز السرعة في Windscribe أن يكون لديك أسرع اتصال ممكن أثناء استخدام VPN الخاص بهم. مع خوادم في 63 دولة واتصالات متزامنة غير محدودة ، يعد Windscribe الخيار الأفضل لمن يبحثون عن السرعة والأمان.

يقدم كل من iSharkVPN و Windscribe تشفيرًا عسكريًا لحماية بياناتك من المتسللين والمراقبة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع كلاهما بواجهات سهلة الاستخدام ويقدمان دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيق تجربتك على الإنترنت. جرب iSharkVPN و Windscribe للحصول على اتصالات فائقة السرعة وأمان من الدرجة الأولى.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل سرعة الرياح والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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