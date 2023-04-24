  • المنزل
  • ما هو VPN؟
  • تنزيل VPN
    • ويندوز VPNHOT
    • VPN
    • VPN أندرويد
  • الموارد
    • مركز المساعدة
    • التدوين
  • عَرَبِيّ
    • English
    • 简体中文
    • Bahasa Indonesia
    • Tiếng Việt
    • Bahasa Malaysia
    • Basa Jawa
    • Čeština
    • English - India
    • Español
    • Français
    • German
    • Italian
    • Magyar
    • Nederlands
    • Polish
    • Português
    • Română
    • Thailand
    • Turkish (Turkey)
    • Ελληνικά
    • украї́нська мо́ва
    • Русский
    • عَرَبِيّ
    • 한국어
    • 日本語
Get isharkVPN
التدوين > عزز سرعة VPN الخاصة بك مع IsharkVPN Accelerator و Windscribe VPN

عزز سرعة VPN الخاصة بك مع IsharkVPN Accelerator و Windscribe VPN

ishark blog article

2023-04-24 03:31:09
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأمن الإنترنت الضعيف؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windscribe VPN.

إن مسرع IsharkVPN هو أداة قوية تعمل على زيادة سرعات الإنترنت بما يصل إلى 5 مرات. وهذا يعني تنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتصفحًا أسرع. قل وداعًا للتخزين المؤقت اللانهائي ومقاطع الفيديو المتأخرة ، ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق.

لكن هذا ليس كل ما تقدمه مسرع isharkVPN. كما يوفر أمانًا وخصوصية على أعلى مستوى عبر الإنترنت ، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية وسجل التصفح في مأمن من أعين المتطفلين. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية.

وعندما يتعلق الأمر بالأمن عبر الإنترنت ، فإن Windscribe VPN هو خيار ممتاز آخر. تقوم Windscribe VPN بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص اعتراض بياناتك. هذا يعني أنه يمكنك استخدام شبكات Wi-Fi العامة دون القلق بشأن المتسللين أو المتطفلين الذين يسرقون معلوماتك الحساسة.

تحظر Windscribe VPN أيضًا الإعلانات وأجهزة التتبع ، مما يمنحك تجربة تصفح أنظف. ومن خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 60 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.

لذا ، إذا كنت تبحث عن سرعات إنترنت أسرع وأمن محسن عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و Windscribe VPN هما السبيل للذهاب. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل von والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
Get isharkVPN
اختيرت يدوياً مواد ذات صلة
article
احصل على سرعات VPN فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator
2023-03-27 18:00:18
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:57:44
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:55:08
Download the ishark mobile app for iOS or Android. google apple
الخطوبة
ما هو بروتوكول الإنترنت الخاص بي؟
Free-vpn
VPN لألعاب الفيديو
VPN Service
VPN Stream-sports
steaming
ishark VPN
ما هو VPN؟
VPN للنوافذ
VPN ل iPhone.
VPN لأندرويد
الدعم والمساعدة
مركز المساعدة
سياسة الخصوصية
شروط الخدمة
Contact Us
email [email protected]
[email protected] NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD ALL rights reserved