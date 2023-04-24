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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع IsharkVPN Accelerator و Windscribe VPN

ishark blog article

2023-04-24 03:31:09

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأمن الإنترنت الضعيف؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windscribe VPN.



إن مسرع IsharkVPN هو أداة قوية تعمل على زيادة سرعات الإنترنت بما يصل إلى 5 مرات. وهذا يعني تنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتصفحًا أسرع. قل وداعًا للتخزين المؤقت اللانهائي ومقاطع الفيديو المتأخرة ، ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه مسرع isharkVPN. كما يوفر أمانًا وخصوصية على أعلى مستوى عبر الإنترنت ، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية وسجل التصفح في مأمن من أعين المتطفلين. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية.



وعندما يتعلق الأمر بالأمن عبر الإنترنت ، فإن Windscribe VPN هو خيار ممتاز آخر. تقوم Windscribe VPN بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص اعتراض بياناتك. هذا يعني أنه يمكنك استخدام شبكات Wi-Fi العامة دون القلق بشأن المتسللين أو المتطفلين الذين يسرقون معلوماتك الحساسة.



تحظر Windscribe VPN أيضًا الإعلانات وأجهزة التتبع ، مما يمنحك تجربة تصفح أنظف. ومن خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 60 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



لذا ، إذا كنت تبحث عن سرعات إنترنت أسرع وأمن محسن عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و Windscribe VPN هما السبيل للذهاب. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل von والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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