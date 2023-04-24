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احصل على بث سريع للغاية مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe VPN

ishark blog article

2023-04-24 03:31:31

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في عالم اليوم ، يعتبر أمن الإنترنت ذا أهمية قصوى. مع تصاعد التهديدات السيبرانية وزيادة المراقبة ، أصبحت حماية خصوصيتك على الإنترنت ضرورة. وهنا يأتي دور الشبكات الخاصة الافتراضية. اثنان من أفضل VPN في السوق هما IsharkVPN Accelerator و Windscribe VP.



مسرع IsharkVPN عبارة عن شبكة VPN عالية السرعة توفر اتصالات فائقة السرعة ونطاق ترددي غير محدود. إنه يضمن أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وأن بياناتك محمية من المتسللين والمراقبة. مع أكثر من 50 موقع خادم في جميع أنحاء العالم ، يتيح لك IsharkVPN Accelerator الوصول إلى المحتوى المحظور في منطقتك. يمكنك أيضًا استخدامه لتجاوز الرقابة والاستمتاع بإنترنت مفتوح حقًا.



من ناحية أخرى ، Windscribe VP هي شبكة افتراضية خاصة موثوقة توفر تشفيرًا من الدرجة العسكرية ، وحظر الإعلانات والمتعقب ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. يقدم خطة مجانية بميزات محدودة ، بالإضافة إلى خطط مدفوعة تأتي مع استخدام غير محدود للبيانات والوصول إلى أكثر من 110 خادمًا في 63 دولة. يحتوي Windscribe VP أيضًا على ميزة فريدة تسمى "ROBERT" تتيح لك حظر مجالات وعناوين IP معينة.



يوفر كل من مسرع IsharkVPN و Windscribe VP أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى ، لكنهما يختلفان في ميزاتهما وأسعارهما. يعد مسرع IsharkVPN هو الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى اتصالات عالية السرعة للبث والألعاب ، في حين أن Windscribe VP مثالي لأولئك الذين يعطون الأولوية للخصوصية ويريدون المزيد من التحكم في إعدادات VPN الخاصة بهم.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن VPN يمكنها حماية خصوصيتك على الإنترنت وتمنحك وصولاً غير مقيد إلى الإنترنت ، فإن مسرع IsharkVPN و Windscribe VP هما من أفضل الخيارات المتاحة. اختر الخيار الذي يلبي احتياجاتك الخاصة واستمتع بتجربة آمنة وخاصة على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك windscribe vp ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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