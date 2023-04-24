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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator و Windscribe VPN Pro

عزز سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator و Windscribe VPN Pro

ishark blog article

2023-04-24 03:32:29
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windscribe VPN Pro.

تم تصميم مسرع IsharkVPN لزيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات. وهذا يعني دفقًا وتنزيلًا أسرع ، بدون تخزين مؤقت أو تأخير. وباستخدامهم غير المحدود للبيانات ، يمكنك تصفح الويب بقدر ما تريد دون أي قيود.

ولكن ماذا عن حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ وهنا يأتي دور Windscribe VPN Pro. من خلال تقنية التشفير المتقدمة ، يمكنك تصفح الإنترنت بأمان وأمان دون القلق بشأن المتسللين أو مجرمي الإنترنت من الحصول على معلوماتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بهم أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا.

يُعد كل من isharkVPN و Windscribe VPN Pro مزيجًا مثاليًا لأي شخص يبحث عن السرعة والأمان معًا. ومع خطط الأسعار المعقولة الخاصة بهم ، يمكنك الاستمتاع بمزاياها دون كسر البنك.

فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN و Windscribe VPN Pro اليوم واستمتع بتصفح أسرع وأكثر أمانًا في لمح البصر!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك windscribe vpn pro ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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