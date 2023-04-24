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استمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:34:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة بفضل شبكة الخادم المحسّنة. هذا يعني عدم وجود المزيد من التخزين المؤقت أثناء مكالمات الفيديو ، أو التأخر أثناء اللعب عبر الإنترنت ، أو التنزيل البطيء. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن التشفير من الدرجة العسكرية أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة.



ولكن ماذا عن الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا؟ أدخل Windscribe. مع أكثر من 60 موقع خادم في جميع أنحاء العالم ، تتيح لك Windscribe تجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع الويب المفضلة وخدمات البث من أي مكان في العالم. كما أن واجهتهم سهلة الاستخدام تجعل استخدامها سهلاً حتى على أكثر الأشخاص تحديًا تقنيًا.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب مسرع isharkVPN و Windscribe بنفسك واختبر الفرق. وبفضل خطط الأسعار المعقولة التكلفة ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تحصل على أفضل قيمة مقابل أموالك.



قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والمحتوى المقيّد. رحب بـ isharkVPN Accelerator و Windscribe.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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