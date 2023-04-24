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قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:34:40

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بالأمان. من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول ، تضمن isharkVPN أنك ستتمكن من البث واللعب والتصفح بأقصى سرعات. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، سيكون لديك وصول غير مقيد إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم.



لكن ماذا عن الأمن؟ لا تقلق ، لقد قمت بتغطية isharkVPN. باستخدام التشفير من الدرجة العسكرية ، ستتم حماية نشاطك عبر الإنترنت بشكل كامل من المتسللين والتهديدات الأخرى.



وإذا كنت تبحث عن المزيد من ميزات الأمان ، فإن Windscribe هي التكملة المثالية لـ isharkVPN. مع مانع الإعلانات والمتتبع من Windscribe ، ستتمكن من تصفح الويب دون القلق بشأن الإعلانات المتطفلة أو ملفات تعريف الارتباط. بالإضافة إلى ذلك ، مع جدار الحماية المدمج ، تضمن Windscribe أن اتصال الإنترنت الخاص بك دائمًا آمن وخاص.



يوفر كل من isharkVPN و Windscribe معًا أفضل تجربة تصفح للإنترنت. قل وداعًا للسرعات البطيئة والوصول المقيد ، ومرحبًا بالتصفح السريع والمحتوى غير المقيد. جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاشتراك والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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