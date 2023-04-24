التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:34:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأداء مثالي بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. سواء كنت تقوم بالدفق أو اللعب أو ببساطة تتصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN سيساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تجربة الإنترنت الخاصة بك.



لكن هذا ليس كل شيء. عند إقران مسرع isharkVPN مع Windscribe ، تحصل على فائدة إضافية تتمثل في الخصوصية والأمان. Windscribe هي خدمة VPN عالية التصنيف تقوم بتشفير حركة المرور على الإنترنت وتحمي هويتك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص التجسس على نشاطك عبر الإنترنت.



لذلك لن تستمتع بسرعات الإنترنت العالية فحسب ، بل ستتمتع أيضًا براحة البال مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون.



وأفضل جزء؟ استخدام مسرع isharkVPN و Windscribe سهل للغاية. ما عليك سوى تنزيل التطبيقات والاتصال بالخوادم والاستمتاع بمزايا الإنترنت السريع والخصوصية في جهاز واحد.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمخاوف الأمنية تمنعك من الاستمتاع بالإنترنت. جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التمزيق والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN