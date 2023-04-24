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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:35:02

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة يمكنها الحفاظ على أمان وخصوصية أنشطتك عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN و Windscribe! يقدم مقدمو VPN من الدرجة الأولى تقنية متطورة وميزات متقدمة تجعلهما الخيار الأمثل لأي شخص يريد البقاء محميًا أثناء تصفح الويب.



إحدى الميزات البارزة لـ iSharkVPN هي تقنية التسريع. تستخدم هذه الميزة المبتكرة خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن سرعات فائقة وأقل تأخير. سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو تنزيل الملفات أو مجرد تصفح الويب ، فإن تقنية تسريع iSharkVPN ستضمن حصولك على أفضل أداء ممكن.



Windscribe ، من ناحية أخرى ، معروفة بميزات الأمان المتقدمة. مع التشفير من الدرجة العسكرية ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، ومجموعة من خيارات تعزيز الخصوصية مثل مانع الإعلانات المدمج والحماية من البرامج الضارة ، فإن Windscribe هو الخيار الأمثل لأي شخص يأخذ أمانه عبر الإنترنت على محمل الجد.



لكن الأمر لا يتعلق فقط بالسرعة والأمان - فكل من iSharkVPN و Windscribe يقدمان مجموعة من الميزات الإضافية التي تجعلهما متميزين عن المنافسة. باستخدام iSharkVPN ، على سبيل المثال ، يمكنك الوصول إلى خوادم في أكثر من 50 دولة وعرض نطاق ترددي غير محدود ودعم مجموعة من الأجهزة بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android والمزيد.



من ناحية أخرى ، تقدم Windscribe خطة مجانية تتضمن 10 جيجابايت من البيانات شهريًا ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأي شخص يريد تجربة خدمة VPN دون الالتزام بالاشتراك. وإذا قررت الترقية إلى خطة مدفوعة ، فستحصل على المزيد من الميزات مثل الوصول إلى الخوادم في أكثر من 60 دولة ، وبيانات غير محدودة ، والقدرة على الاتصال بأجهزة غير محدودة في وقت واحد.



بشكل عام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN تقدم أداء عالي المستوى ، وميزات أمان متقدمة ، ومجموعة من المزايا الإضافية ، فلا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN و Windscribe. بفضل تقنيتهما القوية وميزاتهما التي لا تقبل المنافسة ، يعد هذان المزودان الخيار الأمثل لأي شخص يريد أن يظل آمنًا عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الالتفاف والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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