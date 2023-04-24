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التدوين > اختبر سرعات الإنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

اختبر سرعات الإنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:35:16
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى أي موقع ويب ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو اللعب أو مجرد تصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يضمن أنك لن تواجه أي تخزين مؤقت أو تأخير.

ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا أمانًا وحماية خصوصية من الدرجة الأولى ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية وسجل التصفح الخاص بك لن يتم اختراقها.

وإذا كنت تبحث عن حماية أكبر للخصوصية ، فإن Windscribe هو المكمل المثالي لمسرع isharkVPN. Windscribe هو عميل VPN قوي يسمح لك بحماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت ببضع نقرات.

باستخدام Windscribe ، يمكنك تصفح الويب بشكل مجهول ، والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، وحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وعناصر التحكم البديهية ، يعد Windscribe الخيار الأمثل لأي شخص يريد التحكم في خصوصيته وأمانه عبر الإنترنت.

فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم! مع السرعات الفائقة والأمان الفائق وحماية الخصوصية التي لا مثيل لها ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الهروب من الرياح والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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