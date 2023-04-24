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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:35:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة اتصالك بالإنترنت والتخلص من السرعات البطيئة المحبطة. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين حركة المرور وتقليل زمن الوصول وتحسين الأداء العام ، حتى تتمكن من الاستمتاع بإنترنت أسرع وأكثر موثوقية بغض النظر عن مكان وجودك.



لكن السرعة ليست كل شيء. لهذا السبب عقدنا شراكة مع Windscribe لنقدم لك أفضل حل للخصوصية والأمان عبر الإنترنت. توفر Windscribe مستوى عالٍ من التشفير والحماية ضد المتسللين والجواسيس والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. مع Windscribe ، يمكنك التأكد من الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه.



يوفر مسرع isharkVPN و Windscribe معًا مزيجًا لا مثيل له من السرعة والأمان. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو اللعب أو مجرد تصفح الويب ، يمكنك الوثوق في أن اتصالك سيكون سريعًا وموثوقًا وآمنًا.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن خدماتنا سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة ، لذا يمكنك الاستمتاع بجميع مزايا الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا دون كسر البنك. جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ارتداء ملابس واقية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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