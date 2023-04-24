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اختبر سرعات الإنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:35:54

هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت والحفاظ على أمان نشاطك عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe!



يعد IsharkVPN Accelerator أداة قوية تعزز سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع ببث أسرع وألعاب أكثر سلاسة عبر الإنترنت وتنزيلات أسرع دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



لكن السرعة ليست كل شيء - فأنت بحاجة أيضًا إلى الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. وهنا يأتي دور Windscribe. تقوم هذه الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، وحماية بياناتك من المتسللين والمعلنين والمتطفلين.



يوفر كل من isharkVPN و Windscribe معًا أفضل تجربة على الإنترنت. ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأعلى مستويات الأمان ، كل ذلك في حزمة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وتصفح الويب كما لو كنت في بلد مختلف.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالرياح والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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