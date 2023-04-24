التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:36:09

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز القيود الجغرافية على مواقع الويب وخدمات البث المفضلة لديك. سواء كنت تتصفح الويب أو تشاهد الأفلام أو تمارس الألعاب عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN يضمن لك البقاء على اتصال بأقصى السرعات الممكنة.



ولكن لماذا تتوقف عند VPN واحد فقط؟ عندما تجمع بين مسرع isharkVPN و Windscribe ، يمكنك الارتقاء بأمانك وخصوصيتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. Windscribe هي شبكة افتراضية خاصة ذات تصنيف عالي مع مجموعة قوية من الميزات ، بما في ذلك حظر الإعلانات ، والحماية من البرامج الضارة ، وحتى ميزة تحذف جميع آثار سجل التصفح الخاص بك.



يوفر مسرع isharkVPN و Windscribe معًا أمانًا وخصوصية وسرعة لا مثيل لها على الإنترنت. قل وداعًا لإحباط تباطؤ الإنترنت ومرحبًا بتجربة أفضل عبر الإنترنت.



جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم واكتشف أقصى درجات الحرية والأمان على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستيلاء على الرياح والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN