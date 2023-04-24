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عزز أداء VPN الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 03:36:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و winmtr.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على بياناتك آمنة وخصوصية. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو اللعب عبر الإنترنت ، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في أداء الإنترنت لديك.



ولكن كيف تعرف ما إذا كانت سرعة الإنترنت لديك تتحسن بالفعل؟ وهنا يأتي دور winmtr. تتيح لك أداة تشخيص الشبكة القوية هذه تحديد أي مناطق في شبكتك قد تؤدي إلى إبطاء سرعات الإنترنت لديك. من خلال تحديد هذه المشكلات ، يمكنك اتخاذ خطوات لإصلاحها والاستمتاع بأداء إنترنت أفضل.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN وابدأ في استخدام winmtr اليوم لترتقي بسرعات الإنترنت لديك إلى المستوى التالي. ثق بنا ، لن تكون تجارب البث والألعاب هي نفسها أبدًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك winmtr والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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