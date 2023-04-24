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عزز أمنك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 03:36:53

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والأداء البطيء عبر الإنترنت؟ هل تريد تعزيز اتصالك بالإنترنت وحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من التهديدات عبر الإنترنت؟ إذن لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN Accelerator و Windows Defender!



isharkVPN Accelerator هي خدمة VPN متميزة تساعدك على تجاوز قيود الإنترنت والوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت بسرعات فائقة. مع أحدث التقنيات والتشفير القوي ، يضمن isharkVPN Accelerator أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة ، حتى عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يأتي isharkVPN Accelerator أيضًا مع مجموعة من الميزات المتقدمة التي تساعدك على تحسين اتصالك بالإنترنت والاستمتاع بتصفح وتدفق وتنزيل أسرع. من خوارزميات التوجيه الذكية إلى الاختيار التلقائي للخادم وموازنة التحميل ، يحتوي isharkVPN Accelerator على كل ما تحتاجه لزيادة سرعة الإنترنت لديك والارتقاء بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



وعندما يتعلق الأمر بالأمان عبر الإنترنت ، فإن isharkVPN Accelerator قد جعلك مغطى أيضًا. بفضل التشفير المتقدم وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية.



لكن ماذا عن Windows Defender؟ حسنًا ، يعد Windows Defender أداة أمان مضمنة تأتي مع كل نظام تشغيل Windows. إنه يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت عن طريق فحص نظامك بحثًا عن أي نشاط مشبوه وحظر الملفات والمواقع الضارة.



عندما تجمع بين isharkVPN Accelerator و Windows Defender ، تحصل على تركيبة قوية تضمن سلامتك وخصوصيتك على الإنترنت. معًا ، ينشئون دفاعًا قويًا ضد التهديدات الإلكترونية ويساعدونك على الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع دون المساس بأمنك.



لذلك ، إذا كنت ترغب في زيادة سرعات الإنترنت لديك وحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من التهديدات عبر الإنترنت ، فاختر isharkVPN Accelerator و Windows Defender اليوم. اشترك الآن واستفد من عروضنا الترويجية والخصومات الحصرية - فأمانك وأدائك على الإنترنت على بعد نقرة واحدة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windws defender والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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