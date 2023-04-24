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عزز تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WinPatrol لنظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-04-24 03:37:15

إذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على تجربة التصفح الخاصة بك سريعة وآمنة ، فقد يكون مسرع isharkVPN و WinPatrol على نظام التشغيل Windows 10 هو الحل الأمثل لك!



أولاً ، لنتحدث عن مسرع isharkVPN. تساعد هذه الأداة القوية في تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تجاوز ازدحام الإنترنت وتحسين نقل البيانات. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب بسرعات فائقة ، كل ذلك مع الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



لكن ماذا عن الأمن؟ وهنا يأتي دور WinPatrol. تم تصميم هذا البرنامج للحفاظ على نظام Windows 10 الخاص بك في مأمن من البرامج الضارة وبرامج التجسس وأنواع الهجمات الأخرى. تجعل ميزات مثل المراقبة في الوقت الفعلي ، والحماية من اختطاف المتصفح ، والإغلاق على مستوى النظام ، WinPatrol أداة أساسية لأي شخص يريد الحفاظ على تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص به بسلاسة وأمان.



يقدم كل من isharkVPN و WinPatrol على نظام التشغيل Windows 10 حلاً شاملاً للتصفح السريع والآمن. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو التحقق من البريد الإلكتروني أو التسوق عبر الإنترنت ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك وأنشطتك على الإنترنت محمية.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator و WinPatrol اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع التصفح السريع والآمن على Windows 10.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك winpatrol windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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