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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-24 03:37:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة.



لكن هذا ليس كل شيء. نقوم أيضًا بتحديد أولويات استخدام منافذ WinRM وتحسينها ، مما يسمح بإدارة سلسة عن بُعد لخوادم Windows الخاصة بك.



قل وداعًا لمشكلات الاتصال المحبطة ومرحبًا بتجربة سلسة عبر الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك منافذ winrm والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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