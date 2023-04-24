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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WinScriber

ishark blog article

2023-04-24 03:38:43

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN موثوقة تعمل على تسريع اتصالك بالإنترنت ، فإن برنامج isharkVPN هو الحل المناسب لك. من خلال شبكة تضم أكثر من 1000 خادم في 60 دولة ، توفر لك مسرع isharkVPN سرعات فائقة ووصولًا غير مقيد إلى المحتوى عبر الإنترنت.



عندما تستخدم مسرع isharkVPN ، ستشهد زيادة في السرعة والأداء لجميع أنشطتك على الإنترنت ، بما في ذلك البث والتنزيل والألعاب عبر الإنترنت. هذا لأن مسرع isharkVPN يستخدم تقنية متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت لأقصى سرعة واستقرار.



بالإضافة إلى إمكانيات التسريع ، يقدم برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى. يستخدم تشفيرًا عسكريًا لحماية نشاطك عبر الإنترنت من المتسللين والجواسيس وأعين المتطفلين الأخرى. كما أن لديها سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يعني أن نشاطك عبر الإنترنت لا يتم تسجيله أو مشاركته مع جهات خارجية.



لجعل تجربتك على الإنترنت أفضل ، يأتي مسرع isharkVPN مزودًا بـ winscriber ، أداة قوية لحظر الإعلانات ومقاومة التتبع. Winscriber يحظر الإعلانات المزعجة والنوافذ المنبثقة ، ويمنع الشركات من تتبع نشاطك على الإنترنت لخدمتك الإعلانات المستهدفة.



بشكل عام ، يعد برنامج تسريع isharkVPN و winscriber مزيجًا مثاليًا لأي شخص يريد تجربة سريعة وآمنة وخصوصية على الإنترنت. سواء كنت تبث برامجك المفضلة ، أو تلعب الألعاب عبر الإنترنت ، أو تتصفح الويب فقط ، فإن برنامج تسريع isharkVPN و winscriber يغطيك. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الفوز بالمشترك والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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