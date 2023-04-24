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جرب الإنترنت بسرعة البرق مع isharkVPN Accelerator و WinScribe

ishark blog article

2023-04-24 03:38:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Winscribe.



مسرع isharkVPN هو الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى زيادة سرعات الإنترنت لديه. بفضل تقنيتها المتقدمة ، تعمل على تحسين نشاطك عبر الإنترنت ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح دون أي تأخير محبط. قل وداعًا للتخزين المؤقت اللامتناهي والصفحات البطيئة التحميل.



ولكن هذا ليس كل شيء - عند إقران مسرع isharkVPN مع Winscribe ، ستستمتع بمزيد من المزايا. Winscribe هي شبكة افتراضية خاصة قوية لا تؤمن نشاطك عبر الإنترنت فحسب ، بل تفتح أيضًا المحتوى المقيد جغرافيًا. هذا يعني أنه يمكنك مشاهدة برامجك وأفلامك المفضلة من أي مكان في العالم ، بغض النظر عن مكان وجودك.



يعمل برنامج تسريع isharkVPN و Winscribe معًا على إنشاء أفضل تجربة عبر الإنترنت. ستستمتع بسرعات فائقة وأمن كامل عبر الإنترنت ، كل ذلك أثناء الوصول إلى المحتوى الذي تحبه. وأفضل جزء؟ من السهل إعدادها واستخدامها ، حتى تتمكن من الاستمتاع بها على الفور.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك بعد الآن. مع مسرع isharkVPN و Winscribe ، سيكون لديك كل ما تحتاجه لنقل نشاطك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الفوز ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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