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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع isharkVPN واربح المزيد مع Winshark!

ishark blog article

2023-04-24 03:39:28

هل تبحث عن VPN يمكنها الحفاظ على أمان وخصوصية أنشطتك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN! مع ميزات الأمان المتقدمة والسرعات الفائقة ، يعد isharkVPN الخيار الأمثل لأي شخص يريد أن يظل آمنًا ومحميًا على الإنترنت.



إحدى الميزات البارزة لـ isharkVPN هي تقنية التسريع الخاصة بها. تساعد هذه التقنية المبتكرة في تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يجعلها أسرع وأكثر استجابة من أي وقت مضى. سواء كنت تقوم ببث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة ، أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت ، أو تتصفح الويب فقط ، فإن تقنية تسريع isharkVPN ستضمن أنك قادر على القيام بذلك بسرعة وسهولة.



لكن هذا ليس كل شيء. يتضمن IsharkVPN أيضًا عددًا من الميزات المتقدمة الأخرى التي تساعد في الحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية. وتشمل هذه:



- تشفير بدرجة عسكرية: يتم تشفير جميع بياناتك باستخدام AES-256 ، وهو نفس معيار التشفير المستخدم من قبل الحكومة والجيش الأمريكيين.



- حماية تسرب DNS: يشتمل IsharkVPN على حماية تسرب DNS لضمان أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة ، حتى في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك.



- سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات: لدى IsharkVPN سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يعني أنها لا تحتفظ بأي سجلات لأنشطتك على الإنترنت.



وإذا كنت تبحث عن المزيد من الميزات المتقدمة ، فإن isharkVPN يقدم أيضًا إصدارًا متميزًا يسمى Winshark. يتضمن هذا الإصدار ميزات أمان إضافية مثل مانع الإعلانات وماسح البرامج الضارة والمزيد.



لذا ، سواء كنت مهتمًا بالخصوصية أو الأمان عبر الإنترنت أو ترغب فقط في تحسين سرعة الإنترنت والأداء ، فإن isharkVPN هو الخيار الأمثل. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الفوز ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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