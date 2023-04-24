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حماية خصوصيتك وزيادة سرعتك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 03:41:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بالأمان. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أفضل أداء ممكن ، مما يضمن التدفق السلس والتنزيلات والتصفح.



وعندما يتعلق الأمر بالأمان ، فإن isharkVPN هو ما تقوم بتغطيته. يحمي التشفير العسكري الخاص بنا نشاطك على الإنترنت من أعين المتطفلين ، بينما تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن تظل بياناتك خاصة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر مفتاح القفل التلقائي وحماية تسرب DNS طبقة إضافية من الأمان ضد التهديدات المحتملة.



ولكن ماذا لو كنت ترغب في ترقية هاتفك وبيع هاتفك القديم؟ لا تنس مسح هاتفك أولاً. أنت لا تعرف أبدًا ما هي المعلومات الحساسة التي قد يتم تخزينها عليها ، ولا تريد أن تقع في الأيدي الخطأ. مع isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح الإنترنت بسرعة وأمان وخصوصية. ولا تنس مسح هاتفك قبل بيعه!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مسح الهاتف والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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