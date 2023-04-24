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حماية خصوصيتك في كل مكان مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 03:41:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تقدر خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل التخزين المؤقت وزيادة سرعات التنزيل. قل وداعًا لأوقات التأخر المحبطة ومرحبًا بالبث والتصفح السلس.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط. مع isharkVPN ، يكون نشاطك على الإنترنت محميًا بتشفير من الدرجة العسكرية. حافظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من المتسللين والمتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا.



وعندما يحين وقت ترقية هاتفك ، لا تنس أهمية مسح جهازك القديم. قم بحماية بياناتك الشخصية عن طريق مسح كل المحتوى وإعادة ضبط هاتفك على إعدادات المصنع. مع isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن هويتك على الإنترنت آمنة.



لا تقبل السرعات البطيئة والأمن الباهت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وامسح هاتف Android القديم للحصول على أقصى حماية. سجل اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مسح هاتف Android والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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