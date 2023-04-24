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عزز أداء هاتفك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 03:42:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يعمل برنامجنا المصمم خصيصًا على تحسين اتصالك بالإنترنت ليمنحك سرعات فائقة ، دون التضحية بالخصوصية والأمان.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو ، والألعاب المتأخرة عبر الإنترنت ، والتنزيلات البطيئة. يعمل برنامجنا بسلاسة مع أي مزود VPN ، بحيث يمكنك الاستمرار في استخدام الخدمة المفضلة لديك دون انقطاع.



ولكن ماذا عن الوقت المناسب لتبديل الأجهزة؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. تتيح لك ميزة مسح الهاتف لدينا مسح جميع البيانات بشكل آمن من هاتفك بنقرات قليلة. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تبيع جهازك القديم أو تتبرع به أو تتخلى عنه وتريد التأكد من محو معلوماتك الشخصية تمامًا.



في isharkVPN ، نأخذ خصوصيتك وأمانك على محمل الجد. لهذا السبب نقدم أفضل التشفير والحماية لجميع أنشطتك على الإنترنت. برنامجنا سهل الاستخدام ، وفريق دعم العملاء متاح دائمًا للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وخصوصية وأمان لا مثيل لهما. وعندما يحين وقت تبديل الأجهزة ، استخدم ميزة مسح الهاتف الخاصة بنا لمحو جميع البيانات والحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية. سجل الآن واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مسح الهاتف والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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