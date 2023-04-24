التدوين > عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: مقارنة بين WireGuard و OpenVPN

عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: مقارنة بين WireGuard و OpenVPN

ishark blog article

2023-04-24 01:45:46

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر وصولاً سريعًا وآمنًا للإنترنت ، فإن isharkVPN يستحق بالتأكيد التفكير فيه. واحدة من أكثر ميزاته تميزًا هي تقنية التسريع التي تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات تصفح وتدفق أسرع.



ولكن ما يميز isharkVPN عن خدمات VPN الأخرى في السوق هو استخدامه لبروتوكول WireGuard. WireGuard هو بروتوكول VPN جديد وسريع للغاية وآمن تم تصميمه لتقديم أداء أفضل من OpenVPN.



بينما يتم استخدام OpenVPN على نطاق واسع ويعتبر بروتوكول VPN موثوقًا به ، إلا أنه يمكن أن يكون أبطأ قليلاً من بعض المنافسين الجدد ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة. من ناحية أخرى ، يوفر WireGuard سرعات ممتازة وقد تم تحسينه لكل من الأنظمة الأساسية للجوال وسطح المكتب. يعتبر البروتوكول أيضًا أكثر كفاءة من حيث استخدام الموارد ، مما يعني أنه يمكن أن يعمل على الأجهزة منخفضة الطاقة دون التضحية بالأداء.



فلماذا تختار isharkVPN مع WireGuard عبر OpenVPN؟ بالنسبة للمبتدئين ، يوفر WireGuard سرعات وأداء أفضل ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر WireGuard أكثر أمانًا من OpenVPN ، حيث إنها تستخدم خوارزميات تشفير متطورة وتم تدقيقها بدقة من قبل خبراء أمان مستقلين.



بشكل عام ، يعد isharkVPN مع WireGuard خيارًا ممتازًا لأي شخص يقدر السرعة والأمان في خدمة VPN الخاصة به. سواء كنت تتطلع إلى تصفح الويب بسرعة أكبر ، أو دفق محتوى الفيديو دون تخزين مؤقت ، أو ببساطة الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه ، فإن isharkVPN مع WireGuard هو حل موثوق وفعال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك wire guard vs openvpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN