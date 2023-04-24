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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wire Shark

ishark blog article

2023-04-24 01:45:53

هل تبحث عن خدمة VPN توفر سرعات تصفح فائقة دون المساس بأمنك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN - مسرع VPN الرائد في العالم.



باستخدام أحدث التقنيات ، يوفر isharkVPN سرعات تصفح لا تضاهى ، مما يجعله الخيار المثالي لأي شخص يطلب وصولاً سريعًا وموثوقًا للإنترنت. سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو ، أو تنزيل الملفات ، أو مجرد تصفح الويب ، فإن isharkVPN يضمن لك الحصول على أسرع سرعات ممكنة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لكن isharkVPN لا يتعلق بالسرعة فقط - إنه أيضًا أحد أكثر خدمات VPN أمانًا. من خلال التشفير العسكري ، والحماية المتقدمة من البرامج الضارة ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، تضمن isharkVPN أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا تمامًا ، حتى عند الوصول إلى الإنترنت باستخدام نقاط اتصال Wi-Fi العامة.



إذن ما الذي يجعل isharkVPN مختلفًا عن خدمات VPN الأخرى؟ بالنسبة للمبتدئين ، إنها خدمة VPN الوحيدة التي توفر تكامل WireShark. WireShark هي أداة قوية لمراقبة الشبكة تتيح لك رؤية ما يحدث بالضبط في شبكتك ، بما في ذلك مواقع الويب التي تقوم بالوصول إليها والتطبيقات التي تستخدمها والأجهزة المتصلة بشبكتك. باستخدام WireShark و isharkVPN ، يمكنك مراقبة حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي ، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في نشاطك عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة الأخرى ، بما في ذلك مفتاح القفل الذي يحظر تلقائيًا كل حركة مرور الإنترنت في حالة انقطاع اتصال VPN ، وميزة الانقسام النفقي التي تتيح لك اختيار التطبيقات التي تستخدم VPN وأيها لا ، وأكثر بكثير.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN سريعة وموثوقة وآمنة تمنحك تحكمًا كاملاً في نشاطك عبر الإنترنت ، فلا تبحث عن isharkVPN. مع تكامل WireShark ومجموعة من الميزات المتقدمة الأخرى ، يعد isharkVPN حل VPN النهائي لأي شخص يريد أفضل تجربة تصفح ممكنة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ربط سمك القرش والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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