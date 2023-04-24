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اختبر سرعات البرق مع تقنية تسريع iSharkVPN: WireGuard مقابل OpenVPN

ishark blog article

2023-04-24 01:46:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تستخدم تقنيتنا المبتكرة WireGuard vs OpenVPN لمنحك سرعات فائقة وبثًا سلسًا.



ولكن ما هو بالضبط WireGuard مقابل OpenVPN؟ WireGuard هو بروتوكول VPN أحدث أسرع وأكثر كفاءة من سابقه ، OpenVPN. يستخدم تقنيات التشفير الحديثة ويوفر قاعدة بيانات أبسط ، مما ينتج عنه سرعات أعلى بشكل ملحوظ.



في isharkVPN ، قمنا بدمج WireGuard في مسرعنا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لمستخدمينا. مع سرعات أعلى واتصالات أكثر موثوقية ، يمكنك الاستمتاع ببث المحتوى دون أي انقطاع أو تأخير.



بالإضافة إلى تكامل WireGuard الخاص بنا ، تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لضمان سلامتك على الإنترنت. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يحمي بياناتك من أعين المتطفلين والمتسللين.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة وخيارات البث المحدودة. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واختبر الفرق بنفسك. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wiregaurd مقابل openvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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