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التدوين > عزز أمانك وسرعتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و WireGuard / OpenVPN

عزز أمانك وسرعتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و WireGuard / OpenVPN

ishark blog article

2023-04-24 01:49:13
هل تبحث عن خدمة VPN سريعة وآمنة وموثوقة؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN ، المزود الرائد لخدمات VPN مع أحدث تقنيات التسريع ودعم كل من بروتوكولات WireGuard و OpenVPN.

مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وأمان لا يضاهى ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. تضمن تقنية التسريع لدينا تحسين اتصال الإنترنت لديك دائمًا للسرعة ، بحيث يمكنك البث والتصفح والتنزيل دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.

وبدعم كل من بروتوكولي WireGuard و OpenVPN ، يمكنك اختيار تقنية VPN التي تناسب احتياجاتك. WireGuard هو بروتوكول حديث وخفيف الوزن يوفر سرعات عالية وأمانًا ممتازًا ، في حين أن OpenVPN هو بروتوكول كلاسيكي يستخدم على نطاق واسع ويثق به ملايين المستخدمين حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك ، مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للبقاء آمنًا على الإنترنت ، بما في ذلك تشفير 256 بت ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، ومفتاح القفل التلقائي. سواء كنت تستخدم VPN للعمل أو اللعب أو كليهما ، فإن isharkVPN يقوم بتغطيتك.

فلماذا تنتظر؟ قم بالتسجيل في isharkVPN اليوم واختبر أقصى سرعة وأمن وموثوقية VPN. مع مزيجنا الذي لا يهزم من تقنية التسريع ودعم كل من WireGuard و OpenVPN ، لا يمكنك أن تخطئ!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام Wireguard أو openvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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