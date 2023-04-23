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عزز أداء شبكتك باستخدام iSharkVPN Accelerator و WireGuard Site-to-Site على pfSense

ishark blog article

2023-04-23 16:58:54

إذا كنت تبحث عن حل VPN موثوق وسريع وآمن ، فابحث عن iSharkVPN Accelerator مع WireGuard Site-to-Site لـ pfSense. يوفر هذا المزيج القوي الأفضل في الأمان والسرعة ، مما يجعله الخيار المثالي للشركات والأفراد الذين يرغبون في الحفاظ على أنشطتهم عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



iSharkVPN Accelerator هي خدمة VPN من الجيل التالي توفر سرعات فائقة وميزات أمان من الدرجة الأولى. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بالخصوصية الكاملة وإخفاء الهوية عبر الإنترنت ، مع الوصول أيضًا إلى مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك من أي مكان في العالم.



ولكن ما يميز iSharkVPN Accelerator حقًا هو تكامله مع بروتوكول WireGuard المتطور. WireGuard هي تقنية VPN ثورية توفر سرعات أعلى وأمانًا أفضل ومرونة أكبر من أي بروتوكول VPN آخر في السوق.



وباستخدام WireGuard Site-to-Site لـ pfSense ، يمكنك بسهولة توصيل عدة مواقع معًا باستخدام نفق آمن ومشفّر. وهذا يجعلها مثالية للشركات ذات المواقع المتعددة أو العمال عن بُعد الذين يحتاجون إلى الوصول إلى موارد الشركة بأمان من أي مكان في العالم.



لذلك إذا كنت تريد حل VPN يوفر أفضل ما في السرعة والأمان والمرونة ، فلا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator مع WireGuard Site-to-Site لـ pfSense. جربه اليوم واختبر قوة الجيل التالي من تقنية VPN!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام موقع Wireguard إلى موقع pfsense والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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