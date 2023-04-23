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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator: مقارنة WireGuard مقابل IKEv2

ishark blog article

2023-04-23 17:00:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر إلى أبعد من تقنية تسريع isharkVPN.



من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ، توفر isharkVPN سرعات فائقة تجعل البث والألعاب والتصفح في غاية السهولة. ولكن ما الذي يميز isharkVPN عن الشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى؟ استخدامنا لبروتوكول WireGuard المتطور.



WireGuard هو بروتوكول VPN أحدث يوفر سرعات أعلى وأمانًا أقوى من بروتوكولات VPN التقليدية مثل IKEv2. باستخدام WireGuard ، لا تضمن isharkVPN سرعات أعلى فحسب ، بل تضمن أيضًا اتصالًا أكثر أمانًا.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. في الاختبارات المستقلة ، تفوق WireGuard باستمرار على IKEv2 من حيث السرعة والموثوقية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن WireGuard مفتوح المصدر ويتم تحديثه باستمرار ، لذا يمكنك الوثوق في أنك تستخدم أحدث التقنيات.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربة VPN الخاصة بك مع مسرع isharkVPN وبروتوكول WireGuard. قل وداعًا للسرعات البطيئة ومرحبًا بالتصفح السلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك wireguard vs ikev2 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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