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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-23 17:01:00

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وبث مستمر دون انقطاع. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة معدلات نقل البيانات. سواء كنت تلعب أو تتدفق ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك.



ولكن ماذا عن نوع بروتوكول VPN الذي تستخدمه؟ وهنا يأتي دور سرعة WireGuard و OpenVPN. WireGuard هو بروتوكول أحدث وأسرع يكتسب شعبية بين مستخدمي VPN. إنه مصمم ليكون أبسط وأكثر كفاءة من سابقاته ، بما في ذلك OpenVPN. في الواقع ، أظهرت بعض الاختبارات أن WireGuard يمكنه توفير سرعات أسرع بثلاث مرات من OpenVPN.



في isharkVPN ، نتفهم أهمية السرعة عندما يتعلق الأمر بشبكات VPN. لهذا السبب نقدم كلاً من بروتوكولات WireGuard و OpenVPN لمستخدمينا للاختيار من بينها. سواء كنت تفضل البروتوكول الأحدث والأسرع أو OpenVPN المجرب والحقيقي ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة مع تقنية التسريع المتقدمة الخاصة بنا واختيارك لسرعة WireGuard مقابل OpenVPN. قل وداعًا للتخزين المؤقت والإنترنت البطيء ، ومرحبًا بالبث والتصفح السلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireguard مقابل سرعة openvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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