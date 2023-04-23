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جرب الإنترنت عالي السرعة مع iSharkVPN Accelerator و WireShark

ishark blog article

2023-04-23 17:01:30

تقديم حل الأمان النهائي عبر الإنترنت: iSharkVPN Accelerator و Wirehark!



في العصر الرقمي اليوم ، أصبحت الخصوصية والأمان عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع تزايد التهديدات السيبرانية وخروقات البيانات ، من الضروري أن يكون لديك خدمة VPN موثوقة وآمنة يمكنك الوثوق بها. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator و Wirehark.



يعد iSharkVPN Accelerator و Wirehark مزيجًا مثاليًا يوفر لك أفضل حل أمان عبر الإنترنت. iSharkVPN هي خدمة VPN قوية تقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن الحفاظ على خصوصية أنشطة التصفح الخاصة بك بعيدًا عن أعين المتطفلين. إنه يخفي عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت أو سرقة بياناتك الحساسة.



من ناحية أخرى ، يعد Wirehark محلل بروتوكول شبكة يسمح لك بالتقاط وتحليل حركة مرور الشبكة. إنه مثل جهاز الأشعة السينية لاتصالك بالإنترنت. باستخدام Wirehark ، يمكنك تحديد أي نشاط مشبوه على شبكتك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتك على الإنترنت.



يقدم iSharkVPN Accelerator و Wirehark معًا حلاً شاملاً للأمان عبر الإنترنت. سواء كنت تتصفح الإنترنت من منزلك أو على شبكة Wi-Fi عامة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية.



لكن هذا ليس كل شيء! يوفر iSharkVPN Accelerator و Wirehark أيضًا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يتيح لك الاستمتاع بالتصفح والتدفق والتنزيل بسلاسة. مع iSharkVPN Accelerator ، يتم تحسين اتصالك بالإنترنت من أجل السرعة ، لذلك لا يتعين عليك التضحية بالسرعة من أجل الأمان.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN موثوقة وآمنة وسريعة للغاية تأتي مع محلل بروتوكول الشبكة ، فلا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Wirehark. جربه اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wirehark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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