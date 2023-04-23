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التدوين > قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وراوتر الجسر اللاسلكي

قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وراوتر الجسر اللاسلكي

ishark blog article

2023-04-23 17:01:37
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وضعف الإشارة اللاسلكية؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وموجه الجسر اللاسلكي.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك وتحسين تجربتك على الإنترنت. لا مزيد من التخزين المؤقت أثناء عرض Netflix المفضل لديك أو انتظار تحميل الصفحات. يعمل مسرع isharkVPN على تحسين اتصالك بالإنترنت ويضمن حصولك على أقصى استفادة من خدمة الإنترنت الخاصة بك.

ولكن ماذا عن الإشارة اللاسلكية الخاصة بك؟ لا تقلق ، يعمل مسرع isharkVPN أيضًا كجهاز توجيه جسر لاسلكي. مع هوائياتها عالية الطاقة ، يمكنك تمديد الإشارة اللاسلكية الخاصة بك إلى كل ركن من أركان منزلك. لا مزيد من المناطق الميتة أو الاتصالات الضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر مسرع isharkVPN وموجه الجسر اللاسلكي ميزات أمان من الدرجة الأولى. باستخدام VPN المدمج ، يمكنك حماية خصوصيتك على الإنترنت والحفاظ على بياناتك آمنة من المتسللين والتهديدات الإلكترونية.

لذا ، إذا كنت تبحث عن جهاز يمكنه تحسين سرعة الإنترنت لديك ، وتوسيع نطاق الإشارة اللاسلكية الخاصة بك ، والحفاظ على أمان بياناتك ، فلا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وموجه الجسر اللاسلكي. احصل على تجربتك اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام موجه الجسر اللاسلكي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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