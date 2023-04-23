التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator والموجه اللاسلكي كجسر

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator والموجه اللاسلكي كجسر

ishark blog article

2023-04-23 17:02:14

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد تصفح الإنترنت بسرعة فائقة واتصال غير منقطع؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator والموجه اللاسلكي كجسر.



تجمع تقنيتنا المتطورة بين قوة مسرع VPN وراحة جهاز التوجيه اللاسلكي كجسر. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت أسرع تصل إلى 5 مرات ، مما يمنحك القدرة على دفق مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب وتنزيل الملفات في ثوانٍ معدودة.



يسمح لك جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بنا كميزة جسر بتوسيع شبكة منزلك أو مكتبك بسهولة ، مما يوفر اتصالاً سلسًا ويقضي على المناطق الميتة. تم تجهيز الجهاز بأحدث التقنيات التي تضمن اتصالاً غير منقطع ، حتى في أبعد أركان منزلك أو مكتبك.



لا يقتصر الأمر على مسرع isharkVPN والموجه اللاسلكي حيث يوفر Bridge سرعة واتصال لا مثيل لهما ، ولكنه يوفر أيضًا أمانًا من الدرجة الأولى. يقوم مسرع VPN الخاص بنا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت ، وحماية خصوصيتك والحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت.



قل وداعًا للسرعات البطيئة ، وضعف الاتصال ، والأمن المعرض للخطر. قم بالترقية إلى isharkVPN Accelerator والموجه اللاسلكي كـ Bridge اليوم واختبر قوة سرعات الإنترنت الفائقة ، والاتصال السلس ، والأمن من الدرجة الأولى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام الموجه اللاسلكي كجسر ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN