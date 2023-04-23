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عزز اتصالك اللاسلكي مع مسرع iSharkVPN وجسر الموجه اللاسلكي

ishark blog article

2023-04-23 17:02:28

تقديم مسرع iSharkVPN وجهاز التوجيه اللاسلكي كجسر



هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت وانقطاع الإشارات؟ هل تواجه صعوبة في بث الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو الوصول إلى محتوى مقيد جغرافيًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت للترقية إلى iSharkVPN Accelerator والموجه اللاسلكي كجسر.



iSharkVPN Accelerator هي تقنية متطورة تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتحسين تجربتك على الإنترنت. إنه يتجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت ، ويقلل التخزين المؤقت ، ويعزز سرعات التنزيل والتحميل. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع باتصالات إنترنت فائقة السرعة ، دون أي تخزين مؤقت أو تأخير.



لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله هذا الجهاز. يأتي مسرع iSharkVPN أيضًا مع موجه لاسلكي مدمج ، والذي يعمل كجسر بين أجهزتك والإنترنت. يمكنه توسيع نطاق Wi-Fi الخاص بك وتوصيل أجهزة متعددة في وقت واحد ، مما يضمن تمتع كل فرد في منزلك بمزايا سرعة الإنترنت الأسرع.



يوفر مسرع iSharkVPN والموجه اللاسلكي كجسر أيضًا ميزات أمان متقدمة. إنه يشفر اتصالك ويحمي خصوصيتك على الإنترنت ، بحيث يمكنك تصفح الويب بشكل مجهول دون أي مخاوف بشأن المتسللين أو الجواسيس أو مجرمي الإنترنت.



لذا ، إذا كنت تبحث عن حل يمكنه تحسين تجربتك على الإنترنت ، فلا تبحث عن مسرع iSharkVPN والموجه اللاسلكي كجسر. إنه سهل الإعداد ، ومتوافق مع جميع الأجهزة ، ويأتي مع ضمان استعادة الأموال. قم بترقية سرعة الإنترنت والأمان لديك اليوم مع iSharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام الموجه اللاسلكي كجسر ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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