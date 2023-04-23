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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wiresharek

ishark blog article

2023-04-23 17:03:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد لبعض المواقع والخدمات؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و wireshark!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات اتصال فائقة السرعة وتصفح الإنترنت بسهولة. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح بسرعات فائقة. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالوصول السلس وغير المنقطع إلى الإنترنت.



وباستخدام wireshark ، يمكنك التحكم في شبكتك ومراقبة حركة المرور على الإنترنت. تتيح لك هذه الأداة القوية رؤية ما يحدث بالضبط على شبكتك ، مما يمنحك القدرة على تحديد واستكشاف أي مشكلات قد تنشأ. سواء كنت محترفًا خبيرًا في التكنولوجيا أو تبحث ببساطة عن تحسين شبكتك المنزلية ، فإن wireshark هو الحل الأمثل.



معًا ، يعد برنامج تسريع isharkVPN و wireshark مجموعة أدوات الإنترنت النهائية. جرب أسرع سرعات إنترنت ممكنة مع الحفاظ على أمان شبكتك وتحسينها. جرب مسرع isharkVPN و wireshark اليوم وتحكم في تجربة الإنترنت الخاصة بك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wiresharek والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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