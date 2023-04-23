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التدوين > قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:04:26
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Wireshard.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول. هذا يعني أنه لا مزيد من التوقفات المحبطة أو شاشات التحميل التي لا نهاية لها. يمكنك بث المحتوى وتنزيله بسهولة دون أي انقطاع.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان لحماية نشاطك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية. باستخدام التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب بخصوصية تامة وراحة بال.

وعندما يتعلق الأمر بمراقبة نشاط الشبكة ، فإن Wireshark هي الأداة المثالية لتتبع ما يحدث وراء الكواليس. باستخدام محلل بروتوكول الشبكة القوي ، يمكنك رؤية ما يحدث بالضبط على شبكتك واستكشاف أي مشكلات قد تظهر وإصلاحها.

سواء كنت محترفًا خبيرًا في التكنولوجيا أو مجرد شخص يرغب في تحسين تجربته عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و Wireshark ضروريان. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الاتصال والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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