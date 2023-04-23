التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وفلاتر Wireshark Capture

عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وفلاتر Wireshark Capture

ishark blog article

2023-04-23 17:04:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمواقع المقيدة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. لا تحمي خدمة VPN القوية الخاصة بنا خصوصيتك وأمنك عبر الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسريع اتصالك بالإنترنت.



من خلال توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خوادمنا ، يمكن لمسرع isharkVPN تجاوز اختناق الإنترنت من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك وتزويدك باتصال أسرع. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الخوادم الموجودة في العديد من البلدان ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم دون أي قيود.



وإذا كنت تبحث عن تحسين تجربتك عبر الإنترنت ، فإن خدمتنا تتضمن أيضًا مرشحات التقاط Wireshark. تسمح لك هذه المرشحات بالتقاط وتحليل حركة مرور الشبكة ، مما يمنحك رؤى حول استخدامك للإنترنت والتهديدات الأمنية المحتملة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التقاط فلاتر wireshark والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN