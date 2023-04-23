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عزز سرعة VPN والأمان لديك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:04:49

هل تبحث عن طريقة لزيادة سرعة الإنترنت لديك مع ضمان أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرّع iSharkVPN وفلتر الالتقاط Wireshark.



تسريع iSharkVPN هو تقنية متطورة تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات أعلى وتصفح أكثر سلاسة. من خلال ضغط حزم البيانات وتقليل زمن الوصول ، يمكن لمسرع iSharkVPN تسريع اتصالك بالإنترنت بشكل كبير ، سواء كنت تقوم بالبث المباشر أو اللعب أو مجرد تصفح الويب.



لكن مسرع iSharkVPN لا يزيد من سرعتك فقط. كما أنه يشفر حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، ويحمي خصوصيتك على الإنترنت ويحافظ على بياناتك آمنة من المتسللين والمتطفلين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



وباستخدام مرشح الالتقاط Wireshark ، يمكنك مراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي ، مما يضمن أن اتصالك بالإنترنت يعمل بسلاسة وأمان في جميع الأوقات. باستخدام عامل تصفية الالتقاط Wireshark ، يمكنك اكتشاف مشكلات الشبكة وإصلاحها ، وتحديد التهديدات الأمنية ، وتحسين أداء الشبكة للحصول على أقصى سرعة وكفاءة.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرّع iSharkVPN وفلتر الالتقاط Wireshark اليوم واختبر أقصى درجات السرعة والأمان والخصوصية عبر الإنترنت. مع مسرّع iSharkVPN وفلتر الالتقاط Wireshark ، يمكنك الارتقاء باتصالك بالإنترنت إلى المستوى التالي والاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وموثوقية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التقاط مرشح wireshark والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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