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لماذا iSharkVPN هو المسرع المثالي لتجربتك على الإنترنت

ishark blog article

2023-04-23 17:04:56

هل تبحث عن VPN بسرعات أعلى وكفاءة أكبر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمسرع isharkVPN في قدرته على تحسين سرعات الإنترنت وتسريعها. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالتصفح والتدفق والتنزيل بشكل أسرع دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



وأفضل جزء؟ على عكس بعض الشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى التي تضحي بالأمان من أجل السرعة ، فإن برنامج تسريع isharkVPN لا يقدم أي تنازلات. لا يزال يستخدم بروتوكولات تشفير قوية لحماية نشاطك على الإنترنت والحفاظ على بياناتك آمنة من المتسللين والتهديدات الأخرى.



لكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا بديلاً رائعًا لبرنامج Wireshark. Wireshark هو محلل بروتوكول شبكة شائع يسمح لك بمراقبة حركة مرور الشبكة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب استخدامه للمستخدمين الأقل خبرة ، ولا يوفر أي ميزات خصوصية أو أمان.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الحصول على جميع مزايا Wireshark - القدرة على تحليل حركة مرور الشبكة ، واكتشاف مشاكل الشبكة ، واستكشاف المشكلات وإصلاحها - ولكن مع الأمان والخصوصية المضافين لشبكة VPN. هذا يعني أنه يمكنك مراقبة حركة مرور الشبكة الخاصة بك دون القلق بشأن تطفل أعين المتطفلين على نشاطك.



لذلك إذا كنت تبحث عن VPN بسرعات أعلى وكفاءة أكبر ، بالإضافة إلى بديل Wireshark مع ميزات أمان وخصوصية إضافية ، فإن isharkVPN Accelerator هو الخيار الأمثل. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بديل wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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