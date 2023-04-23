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التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:05:11
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وانعدام الخصوصية على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وورقة الغش wireshark.

مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مثالية للبث أو الألعاب أو التصفح. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير. وباستخدام تقنية تشفير isharkVPN ، سيظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.

ولكن ماذا لو كنت خبيرًا في الشبكات؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه ورقة الغش الخاصة بـ wireshark. تعد Wireshark أداة قوية لتحليل الشبكة ، ولكنها قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد. باستخدام ورقة الغش الخاصة بنا ، سيكون لديك جميع الأوامر والاختصارات الضرورية في متناول يدك ، مما يسهل استخدامها وفهمها.

ارتقِ بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي مع مسرع isharkVPN وورقة الغش في wireshark. لا ترضى بالسرعات البطيئة وانعدام الخصوصية. قم بالترقية اليوم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الغش باستخدام wireshark ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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