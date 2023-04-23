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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:05:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء التصفح أو البث عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN الثوري.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ستدهشك. تعمل هذه التقنية المبتكرة على تحسين اتصالك ، مما يسمح لك بالتصفح والبث والتنزيل بسرعات فائقة دون أي انقطاع.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر لك iSharkVPN Accelerator أيضًا القدرة على التقاط حركة المرور من عناوين IP محددة باستخدام Wireshark. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة مراقبة حركة مرور الشبكة ونشاط أي عنوان IP فردي ، مما يجعله أداة أساسية لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات ومسؤولي الشبكات والباحثين الأمنيين.



iSharkVPN Accelerator سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تنزيل البرنامج وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وستكون جاهزًا للانطلاق. من خلال واجهته البديهية ، يمكن لأي شخص استخدام iSharkVPN Accelerator لتحسين اتصاله بالإنترنت ومراقبة نشاط الشبكة بسهولة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وقدرات قوية لمراقبة الشبكة ، كل ذلك في حزمة واحدة سهلة الاستخدام. لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو المخاوف الأمنية تعيقك أكثر - قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التقاط حركة المرور من عنوان IP محدد ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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