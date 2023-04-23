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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-23 17:05:25

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! هل سبق لك أن واجهت سرعات إنترنت بطيئة أثناء محاولتك بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ هل تجد نفسك محبطًا من التخزين المؤقت والتباطؤ أثناء محاولتك إجراء اجتماعات عمل مهمة عبر الإنترنت؟ حسنًا ، الحل لمشكلتك هنا مع مسرع isharkVPN وواجهة التقاط Wireshark.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. من خلال تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وتوجيهها عبر شبكة آمنة من الخوادم ، فإن isharkVPN لا يحمي بياناتك الحساسة فحسب ، بل يلغي أيضًا اختناق الإنترنت من قِبل مزود خدمة الإنترنت. هذا يعني أن أنشطتك عبر الإنترنت ستكون دائمًا سلسة وغير منقطعة ، حتى في أوقات ذروة الاستخدام.



ولكن ماذا عن التأكد من أن اتصالك بالإنترنت آمن وخالي من أي نشاط ضار؟ هذا هو المكان الذي تلعب فيه واجهة الالتقاط Wireshark. تتيح لك هذه الأداة القوية مراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي ، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في أمان الإنترنت لديك. باستخدام Wireshark ، يمكنك اكتشاف أي نشاط مشبوه على شبكتك ، وحظر حركة المرور غير المرغوب فيها ، وحتى تحديد التهديدات الأمنية المحتملة قبل أن تصبح مشكلة.



يوفر مسرع isharkVPN وواجهة التقاط Wireshark معًا حزمة الأمان والأداء القصوى للإنترنت. قل وداعًا لاتصالات الإنترنت البطيئة وغير الموثوقة ومرحبًا بالسرعات الفائقة والأمان الكامل عبر الإنترنت. فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر الإنترنت بالطريقة التي كان من المفترض أن تكون عليها - سريعة وآمنة وخالية من المتاعب!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التقاط واجهة wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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